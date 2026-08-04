В Крыму задержали делавшего дроны на 3D-принтере агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, который по заданию Киева изготавливал с помощью 3D-принтеров элементы для дронов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержанный — гражданин России 1993 года рождения, житель Красноперекопска, уроженец Херсонской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным следствия, мужчину завербовал сотрудник СБУ в мессенджере Telegram. По заданию куратора злоумышленник собирал и передавал информацию о передвижении военной техники, местах дислокации Вооруженных сил РФ и расположении объектов критической инфраструктуры, после чего организовал изготовление с использованием 3D-принтеров отдельных элементов и сборку дронов, в том числе оборудованных устройствами для сброса боеприпасов.

При обыске у задержанного нашли четыре 3D-принтера, 22 БПЛА самолетного и квадрокоптерного типов, средства управления ими, а также более 200 комплектующих — батарей, электродвигателей, антенн. В ФСБ добавили, что принимается процессуальное решение.

Ранее в Севастополе задержали двоих мужчин, которые по заданию ГУР готовили теракты на полуострове. По данным ФСБ, они собирали данные о перемещении военных, изучали инструкции по работе со взрывчаткой и готовили серию терактов на объектах критической инфраструктуры в Крыму и Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев поблагодарил сотрудников УФСБ за профессионализм.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что в селе Хмельницком под Севастополем произошла трагедия: военнослужащий открыл огонь по сослуживцам — один погиб, еще один ранен. Затем он напал на мирных жителей, убив троих: мужчин 71 и 59 лет, а также женщину 64 лет. Еще трое местных жителей получили ранения. Нападавший задержан, на месте работают следователи и криминалисты. Раненым оказывают помощь, их состояние не уточняется. Власти призвали жителей не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных выводов следствия.

Мария Удовик