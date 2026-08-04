Митрополит Викторин предложил врио главы Удмуртии вдохновляться княгиней Ольгой

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин поздравил Ольгу Абрамову с назначением врио главы республики и «вверением вашему попечению нашей богохранимой Удмуртской Республики». Владыка предложил ей вдохновляться образом княгини Ольги, сообщает пресс-служба местных епархий РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ижевская и Удмуртская епархия Фото: Ижевская и Удмуртская епархия

«Желаю вам, чтобы на этом посту вас всегда вдохновлял исторический пример и образ первой женщины-правительницы русской земли — великой княгини Ольги, которая стяжала славу не только мудрой владычицы Руси, но также стала первой просветительницей нашего народа светом христианской веры и ее вечных и фундаментальных ценностей, главная из которых — любовь, как источник всякого добра»,— сказал владыка на встрече с ней 31 июля.

Епархия удмуртской митрополии готова оказывать «всякую помощь и поддержку» и надеется на сотрудничество в различных проектах, добавил Викторин. «Благословение Божие да пребывает всегда на вас, на всех ваших родных и близких»,— заключил он.

Напомним, Ольгу Абрамову назначили врио главы Удмуртии 29 июля, после досрочной отставки Александра Бречалова. Официальное представление Ольги Абрамовой прошло на следующий день, 30 июля. Тогда беспилотники ВСУ ударили по складу Wildberries в Сарапуле — госпожа Абрамова организовала на месте оперштаб. Это привело к задержке мероприятия на несколько часов.

Подробнее о первом дне Ольги Абрамовой в качестве врио главы республики — в материале «Не иначе как взрыв».