Учредителя «Азов-Трейд» привлекут к «субсидиарке» почти на 20 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск в отношении учредителя зернотрейдера ООО «Азов-Трейд» Заремы Цусха. Ее хотят привлечь к субсидиарной ответственности по долгам компании на 19,6 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Решение о признании ООО «Азов-Трейд» банкротом Арбитражный суд Ростовской области принял 7 октября 2025 года. На тот момент общая сумма требований кредиторов составляла 11,1 млн руб. В отношении зернотрейдера было открыто конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Азов-Трейд» образовано 27 апреля 2022 года в Азове. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

В 2024 году выручка зернотрейдера снизилась на 90% — до 2,2 млн руб., а чистый убыток компании превысил 4 млн руб.

Наталья Белоштейн