Из-за ландшафтного пожара часть села Кочубеевского осталась без электричества

В селе Кочубеевском Ставропольского края часть жителей осталась без электроснабжения из-за ландшафтного пожара. Об этом сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.

По его словам, на окраине населенного пункта загорелась сухая растительность. Для предотвращения возможных аварий на электросетях было принято решение временно отключить фидер на подстанции до полной ликвидации возгорания.

Под частичное отключение электроэнергии попали отдельные районы села Кочубеевского, а также прилегающие территории.

Как отметил господин Борзов, после ликвидации ландшафтного пожара подача электроэнергии будет восстановлена. Информация о пострадавших не приводится.

Валерий Климов