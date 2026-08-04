В Ельцин-центре в октябре вновь пройдет ярмарка современного искусства «Атриум»

Вторая ярмарка современного искусства «Атриум» пройдет 24–25 октября в Ельцин-центре в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Ельцин-центра. Сейчас открыт прием заявок от независимых художников, галерей, культурных институций и творческих объединений из регионов Урала, Сибири и Поволжья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщили организаторы, центральной темой ярмарки станет понятие «Прием». «В центре внимания новой ярмарки будет понятие "прием" в самом широком смысле этого слова. Мы стремимся показать разнообразие художественных практик современных российских авторов и продемонстрировать, как искусство объединяет людей сегодня»,— пояснили в Ельцин-центре.

Прием заявок продлится до 23 августа, результаты отбора объявят 9 сентября. Независимые художники смогут принять участие бесплатно — на условиях комиссии с продаж. Их секцию будет курировать команда арт-галереи Ельцин-центра. Для галерей, институций и творческих объединений предусмотрено участие на условиях аренды стенда. При этом один из участников по решению жюри получит возможность представить свой проект на бесплатном стенде.

Первая ярмарка современного искусства «Атриум» прошла в Ельцин-центре 14–16 февраля 2025 года. В ней приняли участие 37 художников и девять галерей из Екатеринбурга, Перми, Уфы, Челябинска, Тюмени и Нижнего Тагила, было представлено более 1 тыс. произведений искусства. За три дня ярмарку посетили около 3 тыс. человек. По итогам мероприятия жители и гости Екатеринбурга приобрели 248 произведений искусства на общую сумму свыше 2,5 млн руб. Коллекционеры Антон Козлов и Наталья Коренченко купили работы уральского фотографа и исследователя Федора Телкова из серии «36 видов» для собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ).

Илья Силин