Двое рабочих погибли при чистке канализации в Саратовской области

В Аткарске возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих в колодце канализации. Ответственным инкриминируют ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Аткарске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих

Фото: СУ СКР по Саратовской области В Аткарске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих

Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, 3 августа двое работников прочищали канализацию в колодце городской сети водоснабжения без средств индивидуальной защиты. Во время работ они потеряли сознание и умерли. Их тела извлекла служба спасения.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Должностное лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда, будет привлечено к ответственности.

Марина Окорокова