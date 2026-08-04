Губернатор сообщил о старте благоустройства улицы Кирова в Ярославле

В Ярославле с 5 августа начнется благоустройство улицы Кирова в рамках создания пешеходного центра. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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«Перед заменой старой плитки специалисты полностью переложат подземные инженерные сети. Это необходимый шаг, чтобы в будущем избежать аварийных раскопок. После этого уже на новое покрытие установят фонтан, скамейки, освещение и другие интересные элементы городской среды»,— написал губернатор.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что каждая улица пешеходного центра будет благоустроена в соответствии с определенной темой. В частности, улица Кирова будет художественной. Там поставят светящийся навес в форме кляксы, художественные рамы для фото и скульптуры медвежат-художников. Бары на Кирова уже готовятся убирать летние веранды в связи со стартом работ по благоустройству.

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Михаил Евраев добавил, что благоустройство других пешеходных улиц близится к концу. Работы уже завершили на улицах Максимова и Нахимсона. На улице Депутатской укладывают плитку и монтируют освещение, уже установили фонтан «Балерины». В Депутатском переулке проложили теплотрассу и ливневку, на Андропова монтируют инженерные сети.

Алла Чижова