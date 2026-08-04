Кредитный портфель жителей Северной Осетии вырос до 115,3 млрд рублей

Кредитный портфель жителей Северной Осетии за год вырос на 2% и на 1 июля 2026 года достиг 115,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Главным драйвером розничного кредитования осталась ипотека: в годовом выражении обязательства по ней увеличились на 7%, до 61,3 млрд рублей. Определяющую роль сыграли адресные льготные программы — прежде всего «Семейная ипотека».

Оживление в рознице охватило не только ипотечный сегмент, но и необеспеченное потребительское кредитование. Толчком послужило смягчение денежно-кредитных условий вслед за снижением ключевой ставки.

Банк России будет оценивать целесообразность её дальнейшего снижения исходя из устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2026 году составит 6–7%. В 2027 году и далее, с учётом проводимой денежно-кредитной политики, она вернётся к целевому уровню.

Тат Гаспарян