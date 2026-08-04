В Камышлове назначили электричку для гостей фестиваля «УралТерраДжаз»

Свердловская железная дорога (СвЖД) назначила дополнительный скоростной поезд для участников международного джазового фестиваля «УралТерраДжаз», который состоится 8 августа в Камышлове (Свердловская область), сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Электропоезд №7226 «Финист» отправится от станции Екатеринбург-Пассажирский в 10:38 и прибудет на место назначения к 12:50. Обратный рейс №7225 покинет Камышлов в 21:13 и приедет в Екатеринбург в 23:38. Запланированы остановки также на станциях Первомайская и Шарташ. Расписание составлено так, чтобы пассажиры успели к началу фестиваля, а вечером смогли сесть на метро. Стоимость билета в одну сторону составит 253 руб.

XII международный джазовый фестиваль «УралТерраДжаз» пройдет на Центральном городском стадионе Камышлова. На мероприятии выступят музыкант Даниил Крамер, резиденты коллектива EverJazz, оркестр «УралБэнд», джаз-бэнд Платона Газелериди, Muchachos Band и другие исполнители.

Ирина Пичурина