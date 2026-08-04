Житель Пензенской области пойдет под суд за комментарии о фашистах

Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 30-летнего жителя Пензы Дениса Колотилина, обвиняемого в публичной реабилитации нацизма с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служа поддержавшего гособвинение органа.

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Как следует из материалов дела, господин Колотилин в открытых публичных сообществах социальной сети размещал комментарии, одобряющие «идеологию и практику фашизма и нацизма во время Второй мировой войны, а также преступления, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси», пишет прокуратура. Действия обвиняемого квалифицировали по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ.

«В результате действий обвиняемого нарушены моральные нормы по сохранению исторической памяти о фактах совершения нацистами в годы Второй мировой войны международно-правовых преступлений против мира и безопасности человечества», — подчеркивают в надзорном ведомстве.

Дело будет рассмотрено по существу в Пензенском областном суде первой инстанции. Дело зарегистрировано 31 июля текущего года в 15:30, а уже в 15:51 материалы были переданы судье Виктору Ховрину. Дело будет рассмотрено единолично судьей; дата заседания пока не назначена. Санкция п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере от 2 до 5 млн руб. до лишения свободы на срок до пяти лет.

Никита Маркелов