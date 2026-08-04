Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» пройдет 8 августа

В Рыбинске 8 августа состоится XII полумарафон «Великий хлебный путь». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Запланированы дистанции на 3, 5, 10 и 21,1 км, а также командная эстафета в четыре круга по 5 км. Также в программе — старты для детей на 300 и 500 метров. Полумарафон впервые будет проходить вечером: стартовые пакеты начнут выдавать в 15:00, а старт самых длинных дистанций запланирован на 19:00.

Старты забегов пройдут у Дворца спорта «Полет». Во время полумарафона спортсмены пробегут по историческому центру мимо храма Сретения Господня и по набережной Волги. Для участников и гостей готовят выставку-ярмарку с ремесленниками, гастрономией и творческими коллективами.

Алла Чижова