После ливней в Краснодаре восстановили движение трамваев у Дмитриевской Дамбы

В микрорайоне Музыкальном и поселке Российском в Краснодаре после ливня работает водооткачивающая техника. Вода постепенно уходит с участков локальных подтоплений. В районе Дмитриевской Дамбы уже восстановили движение трамваев, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Жители могут оставить заявку на откачку воды по телефонам ЕДДС: 050 и 8 (861) 214-33-36. Очередность обработки улиц определяют по установленному порядку.

Ранее сообщалось, что 4 и 5 августа в Краснодаре ожидается ухудшение погодных условий: по данным муниципального центра управления города, прогнозируются ливни с грозами, градом и усиление ветра с порывами до 20 м/с. Несмотря на осадки, температура воздуха останется высокой — по информации Краснодарского гидрометцентра, днем 4 августа воздух прогреется до +30 градусов, а 5 августа максимальная температура достигнет +34 градусов. Власти рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности в период действия неблагоприятных погодных явлений и при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по номеру «112».

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются не только в Краснодаре, но и на территории Краснодарского края — синоптики предупреждали, что 4 и 5 августа местами по региону ожидаются ливни с грозами, градом и сильным ветром, а на участке акватории Черного моря от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей. В Сочи, по данным местного гидрометцентра, 4 августа ожидаются кратковременные дожди слабой и умеренной интенсивности, в предгорных районах и горах днем возможны локальные ливни, при этом прогнозируемое количество осадков не должно привести к существенному подъему уровня воды в реках.

Мария Удовик