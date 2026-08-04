В Воронеже утвердили отставку двоих судей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Воронежской области прекратила полномочия заместителя председателя Железнодорожного районного суда Воронежа Нины Исаковой и судьи Железнодорожного райсуда Валерия Александрова в связи с их письменными заявлениями об отставке. Информация была опубликована на сайте ККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» сообщал об отставке Нины Исаковой и Валерия Александрова в конце июля. Еще два заявления не были удовлетворены — ККС отказала в отставке Наталье Берлевой и Александру Барсукову.

В начале июля «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что бывший заместитель председателя Воронежского областного суда Евгений Кучинский хочет прекратить свою отставку для предстоящего трудоустройства на работу, деятельность по которой несовместима с «отставным» статусом.

Денис Данилов