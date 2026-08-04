Площадь лесных пожаров в Коми превысила 2,2 тысячи гектаров

С начала пожароопасного сезона в Республике Коми зарегистрировано 103 лесных пожара общей площадью свыше 2,298 тыс. гектаров. Об этом сообщили в региональном лесопожарном центре, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Коми с начала сезона произошло более 100 лесных пожаров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Коми с начала сезона произошло более 100 лесных пожаров

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным учреждения, в настоящее время на территории республики действует семь лесных пожаров общей площадью более 167,5 га. Четыре из них были обнаружены ранее, один локализован, еще два новых очага выявлены в Вуктыльском и Троицко-Печорском районах. Все возгорания, по информации специалистов, возникли в результате сухих гроз на фоне жаркой погоды.

Для тушения пожаров привлечены около 80 человек. Также продолжается авиапатрулирование лесного фонда. В лесопожарном центре подчеркнули, что угрозы населенным пунктам, объектам экономики и особо охраняемым природным территориям в настоящее время нет.

По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, со 2 августа в отдельных районах республики вновь установлен чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности.

Матвей Николаев