В Дагестане построят участковую больницу на 20 коек за 422 млн рублей

В Дагестане завершился конкурс по выбору подрядчика для строительства участковой больницы на 20 коек с поликлиникой на 55 посещений в смену в селе Нижнее Инхо Гумбетовского района — начальная цена контракта составляет более 422 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале «Госзакупки».

Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан завершил определение подрядчика для строительства участковой больницы на 20 коек с поликлиникой на 55 посещений в смену в селе Нижнее Инхо Гумбетовского района.

Начальная цена контракта составляет более 422,45 млн руб. Закупка проводилась в форме открытого конкурса в электронной форме на площадке ЭТП Газпромбанк в соответствии с требованиями 44-ФЗ.

Приём заявок проходил с 10 июля по 27 июля 2026 года. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок завершены 29 июля. По итогам конкурса победил подрядчик, предложивший наиболее низкую цену в 422,3 млн руб.

Заказчиком выступает Государственное казённое учреждение Республики Дагестан «Дирекция развития сети объектов здравоохранения Республики Дагестан». Размещение закупки осуществлял уполномоченный орган — Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан.

Ранее ставропольское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «Спецтех» на закупку по благоустройству сквера Химиков в Невинномысске. Начальная цена контракта составляет 192,7 млн руб., следует из решения антимонопольного ведомства.

Тат Гаспарян