В Астрахани пьяный водитель с охотничьим ножом напал на сотрудника ДПС

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на сотрудника дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает СУ СКР по Астраханской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Инцидент произошел утром 20 июля 2026 года на улице Волгореченской в Трусовском районе Астрахани, пишут силовики. Экипаж ДПС остановил автомобиль под управлением жителя областного центра за нарушение правил дорожного движения — водитель пересек двойную сплошную линию разметки.

В ходе общения с инспекторами выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. По версии следствия, подозреваемый достал имевшийся при нем охотничий нож и начал угрожать причинением увечий самому себе, однако затем нанес одному из полицейских. Пострадавшему представителю власти оказана необходимая медицинская помощь.

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

О том, задержан ли подозреваемый и какая мера пресечения ему избрана, в пресс-релизе СКР не уточняется. Санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Никита Маркелов