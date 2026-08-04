Архангельская область стала последней в России по качеству автомобильных дорог

Архангельская область заняла последнее, 85-е место в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог. Согласно исследованию Центра экономических исследований «РИА Рейтинг», нормативным требованиям в регионе соответствует только 17,2% трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лишь 17% дорог Архангельской области соответствуют нормативам

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Лишь 17% дорог Архангельской области соответствуют нормативам

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

При составлении рейтинга аналитики использовали официальные данные Росстата и Росавтодора. Помимо качества дорожного покрытия, эксперты оценивали плотность сети автомобильных дорог с твердым покрытием. В Архангельской области этот показатель составил 30 километров на тысячу квадратных километров территории — это также самый низкий результат среди всех субъектов РФ.

Непосредственно перед Архангельской областью в рейтинге расположились Волгоградская область, где нормативам соответствует 26,9% дорог, и Кировская область с показателем 28,6%.

Первое место заняла Москва, где, по данным исследования, всем нормативам соответствует 100% автомобильных дорог. В число лидеров также вошли Челябинская область и Республика Ингушетия.

Матвей Николаев