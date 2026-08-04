УФАС нашло нарушения в аукционе на благоустройство сквера в Невинномысске за 193 млн рублей

Ставропольское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «Спецтех» на закупку по благоустройству сквера Химиков в Невинномысске. Заказчиком работ выступает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, уполномоченным органом — администрация Невинномысска. Начальная цена контракта составляет 192,7 млн руб., следует из решения антимонопольного ведомства.

Извещение о закупке было опубликовано 14 июля 2026 года. ООО «Спецтех» указало на нарушения при формировании закупочной документации.

Комиссия УФАС согласилась с доводами заявителя. В частности, ведомство установило, что заказчик неправильно применил каталог товаров, работ и услуг для госзакупок (КТРУ). В сметной документации ряд позиций был указан как «вазон», однако в извещении они были названы «клумбами металлическими уличными». При этом, по данным УФАС, в КТРУ имеется обязательная позиция «вазон для цветов», которая должна была применяться заказчиком.

Антимонопольный орган также пришел к выводу, что из-за неприменения корректной позиции КТРУ заказчик фактически не установил запрет на допуск иностранных товаров, предусмотренный постановлением правительства РФ №1875 о национальном режиме при закупках. Код соответствующей продукции входит в перечень товаров, в отношении которых действует такой запрет.

Кроме того, УФАС выявило нарушение при установлении преимуществ для организаций инвалидов. По мнению комиссии, примененный заказчиком код ОКПД2 для металлических клумб и урн входит в перечень товаров, при закупке которых такие преимущества должны предоставляться. Однако в документации они предусмотрены не были.

По итогам рассмотрения жалобы Ставропольское УФАС признало действия управления ЖКХ администрации Невинномысска нарушающими закон о контрактной системе, правила применения КТРУ, постановление о национальном режиме и распоряжение правительства о преимуществах для льготных категорий участников закупок. Заказчику будет выдано обязательное для исполнения предписание.

Материалы дела также передадут должностному лицу Ставропольского УФАС для решения вопроса о возбуждении административного дела по ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ в отношении должностного лица, допустившего нарушения. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев.

Тат Гаспарян