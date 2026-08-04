Трое чеченцев проехали в Астрахань за долгом в 7 млн рублей и попали под суд

Советский районный суд Астрахани принял к производству уголовное дело троих уроженцев Чеченской Республики — Салмана Орзимова, Алимхана Матекова и Илимхана Исраилова. Следствие обвиняет их в похищении местного жителя из корыстных побуждений и вымогательстве у него более 7 млн руб. и недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, 29 марта текущего года обвиняемые прибыли к административному зданию на улице Рождественского в Советском районе Астрахани, где под угрозой применения насилия незаконно усадили в автомобиль местного жителя. Затем его перевезли в частный дом в Кировском районе города, где потребовали передать им почти 7,5 млн руб. в счет погашения некоего долга. Помимо денег, похитители потребовали переоформить на них имеющуюся у потерпевшего недвижимость.

Восприняв сложившуюся обстановку как реальную угрозу жизни и здоровью, потерпевший согласился на выдвинутые требования. После этого обвиняемые вывезли его в Харабалинский район Астраханской области для изъятия документов на недвижимость, где продолжали удерживать.

30 марта обвиняемые прибыли в Астрахань для перерегистрации недвижимости потерпевшего. В результате совместной работы регионального СК и УМВД России по Астраханской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии потерпевший был освобожден, а фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. По решению суда им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При задержании господа Орзимов, Матеков и Исраилов заявили, что ранее не судимы и приехали в Астрахань «получить долг», который следствие посчитало мнимым.

Действия каждого из троих обвиняемых СК квалифицировал по двум статьям УК РФ. Им вменяется похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), а также вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

Дело зарегистрировано 31 июля, а 3 августа передано в производство судьи Евгения Вагина. На 10 августа назначено заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения обвиняемым, содержащимся под стражей. Санкции ч. 2 ст. 126 УК РФ предусматривают до 12 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 163 УК РФ — до 15 лет.

Никита Маркелов