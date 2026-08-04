В Новороссийске топливо отпускают 29 АЗС: бензин ограничили 50 литрами

В Новороссийске по состоянию на 09:00 4 августа топливо отпускают на 29 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС действуют ограничения: бензин и дизельное топливо продают только в баки автомобилей и не более 50 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным администрации города, бензин АИ-100 в наличии отсутствует. АИ-95 можно приобрести на 20 АЗС, АИ-92 — на 23 заправках, дизельное топливо — на 27.

Ограничения введены по решению собственников АЗС. Еще шесть заправочных станций временно не отпускают топливо.

Среди работающих объектов — АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфим-нефть» и «Ягуар». Топливо доступно на заправках в Новороссийске, а также в Цемдолине, Верхнебаканском, Натухаевской, Глебовском и других населенных пунктах муниципалитета.

Власти напоминают автомобилистам о необходимости не закупать топливо впрок, чтобы снизить нагрузку на работающие АЗС и сохранить доступность топлива для жителей города.

Сведения о наличии топлива на автозаправках публикуются на фоне дефицита бензина, вызванного проблемами с логистикой и переработкой. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:30 4 августа в Анапе работают 25 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города. На части АЗС продолжают действовать ограничения на отпуск топлива.

Анна Гречко