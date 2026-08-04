В Пятигорске патологоанатома отдадут под суд за вымогательство взяток

Прокуратура Пятигорска направила в городской суд уголовное дело в отношении 44-летнего врача-патологоанатома, которого следствие считает организатором коррупционной схемы с участием медицинских работников и представителей ритуального бизнеса. Обвинительное заключение утвердили по пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки организованной группой с вымогательством. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По версии следствия, с мая по август 2025 года обвиняемый сформировал организованную группу, в которую вошли другие сотрудники медицинского учреждения и работники ритуального агентства. Следователи считают, что участники схемы требовали деньги у родственников умерших за ускоренное оформление медицинских свидетельств о смерти и выдачу тел для захоронения. Формально эти процедуры входят в круг обязанностей медицинских учреждений и не требуют дополнительной оплаты, однако фигуранты, как полагает следствие, пользовались эмоциональным состоянием людей, потерявших близких, и требовали вознаграждение за оперативное решение вопросов.

По данным прокуратуры, за четыре месяца предполагаемые участники группы получили от родственников умерших более 80 тыс. руб. Следствие квалифицировало их действия как получение взяток с вымогательством, совершенное организованной группой. Материалы в отношении еще четырех предполагаемых соучастников выделили в отдельное производство, их уголовные дела продолжают расследовать.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило материалы в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу. На момент публикации официальных комментариев обвиняемого или его защиты по пятигорскому делу не поступало. Решение о виновности врача и других фигурантов примет суд.

Станислав Маслаков