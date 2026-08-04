Проект реставрации корпуса нижегородских красных казарм не прошел экспертизу

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования восточного корпуса объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военных казарм (Красные казармы)», 1835-1853 гг. Документацию проверяло ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Заказчиком работ в здании на Нижневолжской набережной выступает ООО «Весенние инвестиции» предпринимателя Дмитрия Володина.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Володин приобрел «Красные казармы» в 2014 году за 190,39 млн руб. вместе с земельным участком.

Галина Шамберина