ФМБА оказало помощь 49 пострадавшим после атаки БПЛА под Геленджиком

Федеральное медико-биологическое агентство оказало медицинскую помощь 49 пострадавшим после атаки беспилотных летательных аппаратов на село Архипо-Осиповка под Геленджиком. Еще 82 человека получили психологическую помощь, сообщили в пресс-службе ФМБА.

Для оказания поддержки пострадавшим и их родственникам в медицинских организациях агентства в Краснодарском крае организовали круглосуточные посты психологической помощи. Также открыли горячую линию, которая работает в режиме 24/7.

К ликвидации последствий происшествия привлекли 21 специалиста, среди которых врачи, медицинские сестры, психологи и сотрудники младшего медицинского персонала. В работе также задействовали четыре единицы медицинского автотранспорта.

Помощь организовали по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Специалисты агентства продолжают оказывать медицинское и психологическое сопровождение пострадавшим.

Атака беспилотников произошла 3 августа в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. По последним данным, погибли семь человек, еще 47 получили ранения. В стационарах остаются 21 пострадавший, включая троих детей, девять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

После происшествия прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав граждан и открыла горячую линию для обращений. В регионе продолжают оказывать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Кроме того, в Геленджике организовали горячую линию для родственников и близких людей, которые после атаки беспилотников в селе Архипо-Осиповка не могут связаться с теми, кто находился в районе происшествия. Обращения принимают специалисты муниципального центра управления города.