Губернатор Слюсарь: двое детей из Шахт погибли при атаке дронов на Кубани

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что среди погибших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае — двое детей из города Шахты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По его данным, 3 июля в результате атаки БПЛА погибли семь человек, из них трое детей, информация о взрослых погибших уточняется, среди пострадавших также есть жители Ростовской области. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим и заявил, что Ростовская область скорбит по жертвам атак в Краснодарском крае и в Крыму, назвав произошедшее циничным и бесчеловечным актом терроризма киевского режима, не имеющим оправданий.

Число пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку увеличилось до 58 человек, из них 21 госпитализирован, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По данным штаба, 19 пострадавших, включая троих детей, по поручению губернатора перевезли в краевые больницы Краснодара, еще два человека находятся на лечении в больнице Новороссийска, пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще 37 человек, среди которых девять детей, получили амбулаторное лечение.

После происшествия прокуратура Краснодарского края организовала контроль за соблюдением прав граждан и открыла горячую линию для приема обращений. Медицинские учреждения региона продолжают оказывать помощь пострадавшим. Главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков ранее сообщал, что госпитализированные проходят лечение в профильных отделениях, часть пациентов направляют в краевые медицинские центры, а к оказанию помощи подключились специалисты городской больницы Геленджика, Архипо-Осиповки, Краевой клинической больницы №1 и Детской краевой клинической больницы. Главный врач Туапсинской центральной районной больницы №2 Дмитрий Рябоконь сообщал, что четверых пострадавших после атаки доставили в медучреждение, им оказали необходимую помощь, удалили осколки и инородные тела, после осмотра пациенты отказались от госпитализации и были направлены домой.

Мария Удовик