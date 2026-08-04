Теплоход с пассажирами в ХМАО сел на мель

Сургутская транспортная прокуратура инициировала проверку после того, как пассажирский теплоход «Заря-211» сел на мель в районе маршрута Ханты-Мансийск — Кондинское в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Судно принадлежит АО «Северречфлот» — оно перевозило 28 человек, включая членов экипажа. В момент инцидента теплоход вышел за пределы установленного судового хода, в результате чего оказался на мели. Никто из находящихся на борту не пострадал. Корпус судна также не получил повреждений.

Проверка направлена на установление соблюдения законодательства о безопасности судоходства при эксплуатации водного транспорта в данном регионе.

Ирина Пичурина