В Таганроге подано 718 заявлений на матпомощь в связи с атаками БПЛА

С начала 2026 года жители Таганрога подали 718 заявлений на получение единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества во время атак БПЛА. Большая часть заявлений уже рассмотрена, средства перечислены пострадавшим семьям. На сегодняшний день осталось обработать 46 заявлений и произвести выплаты. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Отдельное внимание уделяется компенсации ущерба транспортным средствам. За консультациями по этому вопросу обратились 144 человека, из которых 90 подали заявления на компенсацию. Из них 20 заявлений направлены в министерство транспорта области для дальнейшего перечисления средств. Еще 70 заявлений находятся на стадии проверки.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Таганроге после атак ВСУ шесть жилых объектов обследованы и признаны непригодными для дальнейшего использования. Часть пострадавших владельцев уже получила финансовую помощь на приобретение нового жилья.

Наталья Белоштейн