В Ставрополе кредиторы Торг-Опта получили 92 млн рублей из 374,2 млн рублей долга

Арбитражный суд Ставропольского края завершил конкурсное производство в отношении ООО «Торг-Опт»: кредиторам выплатили 92 млн руб. из 374,2 млн руб. реестровых требований, оставшийся долг признан погашенным в связи с нехваткой имущества должника. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Процедура банкротства длилась почти семь лет. Заявление о признании компании несостоятельной подало ООО «Торгопт Алко». В октябре 2019 года введено наблюдение, в апреле 2020 года суд признал Торг-Опт банкротом и открыл конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торг Опт» зарегистрировано в 1997 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Учредитель — Дмитрий Кукушкин. Уставный капитал — 30 млн руб. Убыток компании за 2025 год составляет 3,3 млн руб., выручка — 657 млрд руб.

Конкурсный управляющий выявил имущество должника балансовой стоимостью 38,8 млн руб. и рыночной стоимостью 165 млн руб. После его реализации в конкурсную массу поступило 93,7 млн руб. Ещё 4,3 млн руб. взыскали с третьих лиц.

Реестр требований кредиторов сформирован на сумму 374,2 млн руб., из которых 224,3 млн руб. обеспечены залогом. В ходе производства кредиторам выплатили 92 млн руб., что составило 26,66% от общей суммы требований. Оставшаяся задолженность признана погашенной из-за недостаточности имущества.

Управляющий также оспаривал сделки должника. Суд признал недействительным договор купли-продажи автомобиля Skoda Octavia 2017 года выпуска, впоследствии заменив возврат машины взысканием 1,17 млн руб. с ООО Взлет А. Эти средства в конкурсную массу не поступили. Помимо этого, недействительным признан договор на оказание юридических услуг в части стоимости, превышающей 10 тыс. руб.

Попытка привлечь бывшего руководителя Дмитрия Кукушкина к субсидиарной ответственности оказалась безуспешной: 18 февраля 2026 года суд отказал управляющему в удовлетворении соответствующего заявления.

Суд констатировал, что управляющий выполнил все необходимые мероприятия: иного имущества у должника не обнаружено, счета закрыты, отчётность направлена в налоговый орган, документы по личному составу переданы в архив администрации Ставрополя.

Вынесенное определение станет основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации ООО «Торг-Опт».

Тат Гаспарян