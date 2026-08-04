Бары на Кирова в Ярославле готовятся убирать летние веранды

В Ярославле заведения общепита на улице Кирова готовятся убирать свои летние веранды в связи с началом реконструкции улицы. О прекращении работы веранды уже сообщил гастробар «Sweet Pepper» в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Уже завтра летняя веранда прекратит свое существование — на улице Кирова начинается реконструкция, поэтому, к сожалению, оставить ее невозможно — да, мы и сами надеялись, что впереди нас ждет еще не один теплый вечер…»,— говорилось в сообщении, опубликованном 3 августа.

Еще не все заведения на Кирова получили от властей соответствующие требования. Владелец старейшего на улице бара «Коктейль» Александр Муравьев сообщил «Ъ-Ярославль», что такого предписания еще не получал, но допустил, что это может произойти в ближайшее время.

«У кого-то есть (предписание — прим. «Ъ-Ярославль»), в нашу сторону не поступало. Мы сегодня ждем, что его принесут. Принесут — сразу уберем. Я думаю, что уберем очень быстро. Сегодня привезут, а завтра уже не будет»,— сказал господин Муравьев «Ъ-Ярославль».

Ранее мэрия Ярославля освободила общепит от платы за летние веранды в этом году. Речь идет о тех заведениях, которые расположены в зоне создания пешеходного центра. Улицу Кирова планировали реконструировать последней, как завершающий этап проекта.

Алла Чижова