В Ростовской области планируют изменить правила содержания животных в приютах

В Ростовской области завершились публичные консультации по проекту постановления регионального правительства, устанавливающего новый порядок организации деятельности приютов для животных и нормы их содержания. Документ призван стандартизировать работу приютов — от планировки помещений до обращения с биологическими отходами и организации карантина. Соответствующая информация содержится в сводке предложений по результатам публичных консультаций, с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин / Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин / Коммерсантъ

От участников консультаций поступили пять предложений, конкретизирующих требования к инфраструктуре и процессам в приютах. Среди ключевых нововведений — зонирование территории и санитарные разрывы. Так, территория приюта должна быть четко разделена на функциональные зоны, включая зону хранения и утилизации биологических отходов. Это позволит контролировать потоки, минимизировать риски перекрестного заражения и обеспечить безопасность животных и персонала.

Еще одно предложение касается карантинных и иных специализированных помещений, они должны быть должным образом оборудованы. При этом размещение животных в изолированных частях общественных, административных зданий или в квартирах не допускается.

Что касается содержания животных, то их необходимо размещать в отдельных стойлах либо в специально предназначенных для этого строениях. Количество животных должно соответствовать возможности обеспечить им условия, отвечающие ветеринарным нормам, а также не допускать распространения заболеваний.

По новым правилам хранение биологических отходов до вывоза должно осуществляться в специализированной морозильной камере. Это требование продублировано в разных разделах проекта, чтобы исключить разночтения на практике.

Кроме этого, все поступающие в приют животные проходят карантин и получают необходимую ветеринарную помощь. Больных животных изолируют в отдельном здании — это помогает четко зонировать территорию, организовать санитарные разрывы и контролировать потоки от входа до зоны лечения и реабилитации.

Кроме того, в проекте уточняются отдельные термины и формулировки, чтобы избежать неоднозначного толкования. В частности, корректируются определения понятий «изолятор» и «рабочая зона», а также устраняются дублирующие требования.

Новые правила содержания животных помогут повысить уровень ветеринарной безопасности и снизить риски распространения заболеваний, улучшить условия содержания животных за счет стандартизации инфраструктуры, упростить контроль со стороны надзорных органов и сделать работу приютов более прозрачной, снизить правовые риски для владельцев и операторов приютов за счет однозначных формулировок.

После завершения публичных консультаций проект постановления будет доработан с учетом поступивших предложений и направлен на дальнейшее согласование и утверждение.

Наталья Белоштейн