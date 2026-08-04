СК завел дело на блогера в Удмуртии за клипы с матерящимися в кадре детьми

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело на блогера из Вавожского района, который снимает клипы со своими детьми, матерящимися в кадре, и выкладывает их в соцсети, включая TikTok. Как сообщили в ведомстве, ему инкриминируется неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК).

По данным регионального МВД, мужчине 39 лет. На мать составили протокол о неисполнении родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП), его направят в комиссию по делам несовершеннолетних. С семьей проводятся профилактические мероприятия. В Следкоме добавили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе уголовного дела.