Мошенники похитили у жителей Ставрополья 54 млн рублей за одну неделю

ГУ МВД по Ставропольскому краю зафиксировало резкий рост потерь населения от действий телефонных аферистов: суммарный ущерб за истекшую неделю превысил 54 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одним из наиболее резонансных эпизодов стала история пожилой женщины из Ессентуков. Схема обмана выстраивалась поэтапно. Вначале пенсионерке поступило сообщение в мессенджере — предположительно от имени управляющей компании её дома — с просьбой принять участие в голосовании по вопросам обустройства придомовой территории. Вслед за этим на телефон пришло СМС с предупреждением о том, что к её личному кабинету на Госуслугах подключено неизвестное устройство, и был указан номер якобы технической поддержки.

Позвонив по этому номеру, женщина попала в руки злоумышленников, действовавших в тандеме: один представился специалистом по информационной безопасности, другая — сотрудницей федерального казначейства. Убедив пенсионерку в том, что её накопления находятся под угрозой, мошенники потребовали срочно перевести средства на «защищённый» счет.

Во исполнение этих инструкций 72-летняя ставропольчанка приобрела новый мобильный телефон, установила на него указанные приложения и через банкоматы в Пятигорске и Кисловодске в общей сложности перевела 3,6 млн руб. Когда аферисты сообщили о некоем техническом сбое и заявили о якобы оформленном на её имя кредите, требуя продолжить переводы, женщина усомнилась в происходящем и обратилась в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подобные схемы сегодня становятся всё изощреннее: злоумышленники комбинируют сообщения от имени коммунальных служб, фиктивные предупреждения о взломах и многоролевые звонки, имитируя работу государственных ведомств. Специалисты МВД подчеркивают: понятие «защищённый счет» не существует ни в одном легитимном финансовом регламенте — это исключительно инструмент давления на жертву.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам не выполнять финансовые инструкции, поступающие от незнакомых лиц по телефону или в мессенджерах, а при малейших сомнениях — прерывать разговор и самостоятельно связываться с официальными службами через номера, указанные на их сайтах.

Станислав Маслаков