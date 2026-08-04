В порту Новороссийска 4 августа пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 4 августа с 11:00 до 13:00 пройдут учения Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на НВМБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во время учений дежурные силы отработают отражение атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.

На период проведения стрельб будет действовать запрет на движение всех маломерных судов и плавсредств. Ограничения распространяются в том числе на прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, сапборды, виндсерферы и другие средства для отдыха и занятий спортом на воде, включая суда, не подлежащие государственной регистрации.

Ранее сообщалось, что экипаж судна Nadezhda, которое, по данным турецкой стороны, подверглось атаке беспилотников у побережья Новороссийска, эвакуировали в порт города. 3 августа судно типа Ro-Ro, следовавшее из Новороссийска в турецкий Самсун, подверглось атаке примерно в 20 морских милях от побережья. На борту находились 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции.

Анна Гречко