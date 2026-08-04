В Анапе бензин АИ-95 доступен на 22 автозаправочных станциях

По состоянию на 9:30 4 августа в Анапе работают 25 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города. На части АЗС продолжают действовать ограничения на отпуск топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По решению собственников на пяти АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на девяти заправках введены ограничения по объему отпуска: бензин АИ-92 и АИ-95 — до 30 л на пяти АЗС, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо — до 40 л на трех АЗС, дизельное топливо — до 50 л на шести АЗС и до 60 л на двух АЗС.

По данным муниципалитета, бензин АИ-92 имеется на 21 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на всех 25 работающих заправках. Бензин АИ-100 временно отсутствует.

В администрации отметили, что информация актуальна на 9:30 и в течение дня может измениться. Водителей также попросили не приобретать топливо впрок, чтобы избежать очередей и сохранить его доступность для всех автомобилистов.

Сведения о наличии топлива на автозаправках публикуются на фоне дефицита бензина, вызванного проблемами с логистикой и переработкой. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Анна Гречко