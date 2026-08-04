Число пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке выросло до 58 человек

Количество пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 58 человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным оперштаба, госпитализирован 21 пострадавший. По поручению губернатора Краснодарского края 19 человек, в том числе трое детей, перевезли в краевые больницы Краснодара. Еще двое проходят лечение в больнице Новороссийска. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Амбулаторное лечение получили еще 37 человек, среди которых девять детей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА погибли шесть человек, в том числе дети. В Архипо-Осиповке был развернут оперативный штаб, к оказанию помощи привлекли специализированную бригаду медицины катастроф, дополнительные бригады скорой помощи и психологов. Власти также опровергли распространявшиеся в соцсетях сообщения о необходимости сбора донорской крови, медикаментов и гуманитарной помощи, заявив, что медицинские учреждения полностью обеспечены необходимыми запасами.

Анна Гречко