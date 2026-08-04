Ижевский завод кирпича не смог оспорить предписание Роспотребнадзора в суде

Арбитражный суд Удмуртии (АС УР) признал законным предписание управления Роспотребнадзора в отношении ООО «Ижевский завод кирпича и керамзита». Предприятие обязали снизить уровень загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух, до допустимого уровня. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

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Из материала суда следует, что 15 июля 2025 года ведомство выявило превышение вредных веществ и предписало ООО исправить нарушения до конца того же года. Однако компания не согласилась с предписанием и обратилась в АС УР, чтобы суд признал правовой акт незаконным. Истец заявил об отсутствии доказательств превышения допустимых значений.

Суд установил, что предприятие не проконтролировало выбросы загрязняющих веществ. Лабораторные исследования подтвердили, что они были превышены. В воздухе находились взвешенные вещества и неорганическая пыль с двуокисью кремния 70-20%, что превышает гигиенические нормативы на границах земельных участков и прилегающих территориях.

Судебная инстанция отказала в признании предписания управления незаконным. Заводу предстоит устранить все выявленные нарушения. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, добавили в АС УР.

Напомним, в 2021—2024 годах в управление Роспотребнадзора поступило более 50 официальных обращений от жителей, жалующихся на выбросы кирпичной пыли. В декабре 2025 года Верховный суд РФ отказался отменить постановление о привлечении ООО к административной ответственности из-за загрязнения воздуха. Весной 2026-го жители городка Строителей вновь обратились с жалобой на предприятие. Превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе обнаружено не было.