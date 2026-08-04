Суд в Ижевске дал 7,5 года экс-руководителю «Городской УК» Наилю Кутдузову

Устиновский райсуд Ижевска дал 7,5 года колонии общего режима бывшему руководителю «Городской УК», экс-депутату Госсовета Удмуртии Наилю Кутдузову. Его признали виновным в присвоении и растрате денег, предназначенных для оплаты коммунальных услуг (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в 2021—2023 годах Наиль Кутдузов был директором организации, управляющей одним из многоквартирных домов по ул. Ленина в Ижевске. Подсудимый не перечислил ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» 1,7 млн руб., собранных с жителей.

«Он незаконно удерживал похищенные денежные средства на подконтрольных ему счетах и в последующем израсходовал на иные нужды компании, не связанные с оплатой теплоресурсов»,— говорится в сообщении. В ходе судебного заседания фигурант вину признал, причиненный ущерб возместил.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что Наиля Кутдузова и его отца, экс-депутата гордумы Ижевска Рауфа Кутдузова, осудили по делу о хищении 110 млн руб. Суд назначил фигурантам 7 и 7,5 года лишения свободы соответственно.