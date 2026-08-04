Синоптики предупредили о грозе в Сочи до конца 4 августа

До конца суток 4 августа на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» местами ожидается гроза. Об этом сообщили метеорологи. Жителям и гостям курорта рекомендовали соблюдать меры предосторожности, а при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются не только на курорте, но и в других районах Краснодарского края. Ранее синоптики предупредили, что 4 и 5 августа местами по региону ожидаются ливни с грозами, градом и сильным ветром. Кроме того, на участке акватории Черного моря от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей.

По данным Гидрометцентра Сочи, 4 августа на курорте ожидаются кратковременные дожди слабой и умеренной интенсивности. В предгорных районах и горах днем возможны локальные ливни. По расчетам синоптиков, прогнозируемое количество осадков не должно привести к существенному подъему уровня воды в реках.

В Краснодаре также прогнозируется ухудшение погодных условий. По информации муниципального центра управления, 4 и 5 августа в краевом центре ожидаются ливни с грозами, град и усиление ветра с порывами до 20 м/с. При этом температура воздуха останется высокой. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 4 августа воздух прогреется до +30 градусов, а 5 августа — до +34 градусов.

Власти Краснодара рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности в период действия неблагоприятных погодных явлений и напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.

Мария Удовик