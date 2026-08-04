Жителя Екатеринбурга будут судить за мошенничество с выплатами СВО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело местного жителя Евгения Матвеева, обвиняемого в мошенничестве при получении социальных выплат участникам специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его будут судить по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, Матвеев вместе с неустановленным сообщником незаконно получил 450 тыс. руб. из бюджета Свердловской области. В период с 18 по 27 августа 2025 года сообщник в Telegram предложил ему получить единовременную выплату для участников СВО. Обвиняемый лично подавал заявление через портал «Госуслуги», используя фиктивные основания для получения финансовой поддержки. Для оформления выплаты использовались поддельные документы и справки, которые сделал соучастник.

В отношении второго участника схемы дело выделено в отдельное производство.

Ирина Пичурина