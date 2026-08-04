За шесть месяцев 2026 года долги по зарплате в Сибири погашены на 2,6 млрд рублей

Вмешательство прокуратуры позволило погасить задолженность по зарплате в первом полугодии 2026 года на сумму 2,6 млрд руб. Основной объем долгов перед работниками выплачен в Новосибирской области (943,9 млн руб.), Кузбассе (646 млн руб.) и Красноярском крае (450,5 млн руб.), сообщили в управлении Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу (СФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ

В частности, погашены долги по зарплате перед 174 работниками МКП «Комфорт» (Кузбасс) на общую сумму 6,5 млн руб., 29 работниками МУП «ЖКХ Березовское» и МУП «ЖКХ Тымское» — на 2 млн руб., шестью работниками МУП «Таштыпская автоколонна» — на 493 тыс. руб.

В период с января по июнь 2026 года на основании материалов прокурорских проверок было возбуждено 100 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Больше всего таких дел зафиксировано в Кузбассе (23) и Омской области (18). Осуждено 12 работодателей.

Михаил Кичанов