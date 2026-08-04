В Новороссийске зажгли огненную надпись в память о жертвах атаки БПЛА

В Новороссийске прошла акция памяти погибших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку. В ночь на 4 августа жители города-героя зажгли огненную надпись «Новороссийск скорбит», выразив поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

О проведении памятной акции сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко. По его словам, огненная надпись стала символом общей скорби жителей города по жертвам трагедии. Мэр отметил, что словами невозможно передать масштаб произошедшего, особенно после гибели детей, однако память о погибших в Архипо-Осиповке сохранится. Он также вновь выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

Траурная акция прошла после атаки беспилотников, произошедшей 3 августа в районе пляжа села Архипо-Осиповка под Геленджиком. По данным властей, в результате удара погибли семь человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести. После происшествия пострадавших доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа, где им оказывают необходимую помощь.

Ранее соболезнования в связи с трагедией выразили главы муниципалитетов Краснодарского края и руководители соседних регионов. В Краснодарском крае продолжают оказывать помощь пострадавшим и семьям погибших. Медицинскую помощь координируют региональные и федеральные специалисты, с пострадавшими и их родственниками работают психологи.

Трагедия в Архипо-Осиповке произошла 3 августа. По информации властей, атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к гибели семи человек, еще 40 человек получили ранения. После происшествия в муниципалитетах Краснодарского края продолжаются памятные акции в поддержку семей погибших и пострадавших.

Мария Удовик