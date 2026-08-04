Двое детей остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Архипо-Осиповке

Двое детей, пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку, находятся в тяжелом состоянии. Медицинскую помощь пострадавшим координирует Минздрав России, а к лечению подключили специалистов федеральных медицинских центров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как сообщила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева, в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа госпитализировали 17 человек. По ее данным, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 14 — в состоянии средней степени тяжести. Замглавы региона также сообщила, что с пострадавшими работают психологи. Для оказания экстренной психологической помощи организовали работу телефонов доверия: 8-800-250-29-55 и 8-800-250-05-61.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди госпитализированных двое детей находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, она поддерживает связь с уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяной Ковалевой и намерена оказать всю необходимую поддержку пострадавшим.

Для оказания медицинской помощи в район происшествия направили врачей из Туапсе, а также специализированную бригаду территориального центра медицины катастроф из Краснодара. Состояние пострадавших специалисты федеральных медицинских центров контролируют с использованием телеконсультаций. Общую координацию оказания медицинской помощи осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Архипо-Осиповку погибли семь человек, в том числе четверо взрослых и трое детей. Медицинские службы продолжают оказывать помощь пострадавшим, а федеральные и региональные специалисты координируют их лечение.

Мария Удовик