Екатеринбуржец завел знакомство с приставом и его обязали выплатить алименты

Судебные приставы Екатеринбурга задержали должника по алиментам после того, как он принял сотрудницу службы за новую знакомую и сам сообщил ей свой адрес, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУФССП по Свердловской области Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Кировском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с мужчины, который долгое время уклонялся от исполнения родительских обязанностей, не работал официально, злоупотреблял алкоголем и задолжал около 900 тыс. рублей на содержание ребенка.

Пристав в ходе розыска связалась с должником по телефону, однако тот решил, что ему звонит женщина по имени Марина. «Обрадовавшись неожиданному знакомству, он охотно поддержал разговор, пригласил "Марину" в гости, подробно объяснил, где находится, как к нему лучше добраться, и даже попросил не краситься, отметив, что естественная красота ему нравится больше»,— говорится в сообщении. В назначенное время сотрудники службы прибыли к дому должника, составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание ребенка. Суд арестовал его на 10 суток.

Ирина Пичурина