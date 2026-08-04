В аэропорту Ярославля ввели ограничения

В ярославском аэропорту (Туношна) введены ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сообщение о запрете на прием и выпуск воздушных судов появилось в 6:18. Изменений в расписании самолетов пока нет. 4 июля аэропорт должен принять рейс из Нарьян-Мара в 12:10, в 12:55 планируется вылет в этот город.

Беспилотная опасность в Ярославской области по состоянию на 8:00 не объявлялась. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали и утром 3 июля.

Антон Голицын