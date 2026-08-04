В Геленджике объявили опасность БПЛА и ограничили работу аэропорта

В Геленджике утром 4 августа объявили опасность беспилотных летательных аппаратов. Жителей призвали сохранять спокойствие, позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких, а в экстренных ситуациях обращаться по телефону 112. На фоне введенного режима аэропорт курорта временно приостановил прием и отправку воздушных судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Как сообщили в Росавиации, в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В федеральном ведомстве пояснили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов. До введения ограничений аэропорт работал по установленному графику, принимая и отправляя рейсы с 08:30 до 20:00 мск.

Ранее утром 4 августа режим беспилотной опасности ввели в десяти городах и районах Краснодарского края. В их числе оказались города черноморского побережья — Геленджик, Анапа, Сочи и Новороссийск. После объявления угрозы жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и следить за официальной информацией.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию материалов, связанных с атаками беспилотных летательных аппаратов, работой средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются и на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Власти отмечают, что распространение подобных материалов может раскрыть расположение объектов и создать дополнительные риски безопасности. За нарушение установленных требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик