Зауральную рощу в Оренбурге благоустроят за 94 млн рублей к весне 2027 года

Администрация Оренбурга определила подрядчика для благоустройства Зауральной рощи. Контракт на 94 млн руб. заключен с уфимским ООО «Дортехстрой». Победитель тендера обустроит общественное пространство у пешеходного моста, лыжероллерную трассу и парковку. Всего на участие в торгах было подано три заявки. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно контракту, подрядчик обустроит общественное пространство возле пешеходного моста, создаст лыжероллерную трассу и парковку от улицы 2-й Озерной до спортивной школы № 3. На территории появятся малые архитектурные формы, урны и лавочки. Завершить работы необходимо до 1 марта 2027 года.

Уфимская компания «Дортехстрой» является активным участником госзакупок. В числе основных заказчиков — ФКУ «Управление дорог "Приуралье"» и ФКУ «Управление дорог "Каспий"» (структуры Росавтодора).

Ранее мэр Оренбурга Альберт Юмадилов отмечал, что в Зауральной роще на сегодняшний день «отсутствует экономика». По его словам, несколько инвесторов изучали территорию, но от реализации проекта отказались. Всего на полноценное благоустройство Зауральной рощи требуется около 5 млрд руб.

Яна Вежлева