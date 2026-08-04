Режим ЧС ввели в Надымском районе из-за пожаров в лесах

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 3 августа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа природных пожаров, сообщили в районной администрации. Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

По состоянию на 16:00 3 августа было зафиксировано 31 возгорание общей площадью 6939 га. Обстановка осложняется сухой, теплой и ветреной погодой в регионе. Крупные очаги фиксируются в районах поселка Лонгьюган, аэропорта Надыма и поселка Заполярный. В ликвидации участвуют сотрудники оперативных служб, спасатели «Ямалспаса» и Надымского лесхоза, а также привлечены силы из Иркутской области. Ведутся работы по предотвращению распространения огня на промышленные объекты и жилые территории населенных пунктов.

В лесах Ямала введен режим чрезвычайной ситуации — на 11:00 3 августа зарегистрировано 145 очагов. В воскресенье в регионе прошло заседание комиссии по ЧС. Как заявил губернатор Дмитрий Артюхов, больше всего очагов в Красноселькупском районе, а наиболее крупные пожары — в Пуровском районе и Приуралье. К тушению привлекли спасателей из Екатеринбурга, Иркутска, Архангельской и Тюменской областей, а также Карелии. По прогнозам метеорологов, улучшение ситуации ожидается к 7 августа: в этот день на всей территории Ямала возможны дожди и понижение температуры до +15° и ниже.

Ирина Пичурина