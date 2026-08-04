В 22 муниципалитетах Кубани отменили режим беспилотной опасности

Утром 4 августа в 22 городах и районах Краснодарского края отменили режим беспилотной опасности, введенный накануне. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, режим отменили на территории Приморско-Ахтарского, Туапсинского и Ленинградского округов, Ейского, Щербиновского, Староминского, Каневского, Павловского, Крыловского, Кущевского, Тихорецкого, Брюховецкого, Темрюкского, Крымского, Абинского и Северского районов, а также в Анапе, Горячем Ключе, Новороссийске, Геленджике и Сочи.

Режим беспилотной опасности действовал в указанных муниципалитетах с предыдущего дня. После его отмены экстренные службы проинформировали жителей о завершении действия ограничений.

Ранее в Краснодарском крае напомнили о действующем запрете на съемку и распространение фото- и видеоматериалов, связанных с атаками беспилотных летательных аппаратов, а также работой средств противовоздушной обороны. Ограничения распространяются и на публикацию сведений о расположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

В регионе отмечают, что такие меры направлены на обеспечение безопасности. По информации властей, распространение подобных материалов может раскрыть расположение объектов и создать дополнительные риски, в том числе способствовать повторным атакам. За нарушение установленных требований предусмотрена административная и уголовная ответственность. Одновременно в регионе продолжает действовать запрет на публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой систем противовоздушной обороны.

Мария Удовик