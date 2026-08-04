Красноярский крайизбирком выявил недостатки в документах кандидатов-единороссов

«Единая Россия» (ЕР) не избежала ошибок при подготовке документов кандидатов в партсписке на выборах депутатов законодательного собрания Красноярского края. Это следует из решения избирательной комиссии региона от 3 августа о выявленных недостатках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Претензии предъявлены к документам 16 кандидатов. Например, к возглавляющей Талнахскую региональную группу Елене Тумановой, которая неверно указала дату выдачи паспорта и адрес регистрации. Недостатки выявлены и у трех кандидатов из Солнечной региональной группы, включая занимающую первую строчку Татьяну Назарову.

Вопрос о регистрации партсписка ЕР после устранения замечаний крайизбирком рассмотрит на заседании 7 августа.

К настоящему времени на выборах в заксобрание зарегистрированы партсписки ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», Партии пенсионеров, КПРФ и «Зеленых».

Валерий Лавский