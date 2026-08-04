Проезд на Семи ключах закроют для строительства газопровода

АО «Екатеринбурггаз» с 11 августа по 15 сентября проведет работы по строительству газопровода низкого давления в микрорайоне Семь ключей, что потребует временного перекрытия движения на улице Тяговой, сообщили в администрации Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Ограничения затронут участок от дома №97 на улице Тяговая до СНТ «Движенец» (участок 116), а также проезд от этой точки до КС «Березка» (участок №1). На месте работ установят дорожные знаки и указатели для водителей.

Движение общественного транспорта на данном участке дороги не осуществляется. Автомобилистам можно будет использовать объездные маршруты через улицы Пензенскую, Вологодскую, переулок Рыбинский, а также Воронина и Ангарской.

Ирина Пичурина