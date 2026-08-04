Председателей для 12 судов ищут в Красноярском крае

Квалификационная коллегия судей (ККС) Красноярского края ищет председателей для 12 судов региона. Объявлен конкурс на должности глав Абанского, Балахтинского, Большеулуйского, Ирбейского, Казачинского, Мотыгинского, Пировского, Саянского, Тасеевского районных судов, Ачинского, Сосновоборского и Шарыповского городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Последний день приема документов — 25 августа 2026 года, указывается в сообщении региональной ККС.

Илья Николаев